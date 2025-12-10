Desbordes emplaza a Jara por dichos sobre crisis en el Instituto Nacional: "Jeannette, no mientas"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), respondió a los dichos de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) en el debate televisivo, donde aludió a la crisis del Instituto Nacional y apuntó en su contra, señalando que lleva un año en el cargo y que “las excusas sobran”.

"Mario Desbordes, que apoya al candidato Kast, lleva un año de alcalde. Y ese informe también, si estaba desde el 2024, lo tiene hace un año", dijo la abanderada.

La exministra se refirió a un informe de 2024 que presuntamente habría sido ignorado por la exalcaldesa Irací Hassler y por el exdirector de Educación de Santiago, Rodrigo Roco, en el que se señala que profesores estarían vinculados a desórdenes protagonizados por "overoles blancos".

Y a través de un vídeo en redes sociales, Debordes dijo que "anoche en el debate presidencial, la candidata Jeannette Jara mintió, cuando se le pregunta si ella va a hacer lo mismo que Irací Hassler”.

“¿Qué hizo Irací Hassler? Recibió un informe de Carabineros y del Instituto Nacional, donde detallaban hechos delictuales ocurridos ahí. Hassler, con ese informe, no actuó, lo guardó, lo escondieron”, añadió.

El alcalde mencionó que “la pregunta era ‘¿usted va a ser lo mismo?’, y ella no contesta, Jara no contesta. Jara se limita a decir, el alcalde tuvo esto un año y no hizo nada. Jeannette, no mientas. Nosotros nos acabamos de enterar por El Líbero”.

“Si hubiera sabido, ¿por qué no lo iba a denunciar, como he denunciado tantas otras irregularidades en este municipio, y en educación especialmente? Obviamente, lo habría denunciado de inmediato. Pero ¿por qué miente Jara?”, subrayó.

En esta línea, afirmó que la abanderada "nos ha dicho que era temporera, trabajadora del cobre, mujer de campo, una serie de cosas. Mañana nos va a decir que fue carabinera, pero lo que no te va a decir es que ella fue administradora municipal acá, era la segunda a bordo, era la que tenía a cargo toda la gestión del municipio".

Desbordes aseguró que “a ella no le gusta reconocer eso, no le gusta contarlo, porque sabe que la gestión fue espantosa. Y cualquiera podrá deducir que, si lo hizo mal acá en el municipio, con mayor razón lo va a hacer mal como Presidenta de Chile”.

“Por eso Jara nunca va a reconocer eso, nunca va a decir la verdad respecto de aquello. Jeannette, te emplazo, ¿te haces cargo de lo que hiciste como administradora y de la gestión de tu vocera, Irací Hassler, que dejó la comuna en pésimas condiciones?”, sentenció.

PURANOTICIA