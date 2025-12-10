Kast respondió a ministro Cordero por "explotación del miedo como estrategia electoral": "Debería cuidar más lo que dice"

José Antonio Kast respondió con dureza al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, luego que este comentara un error en las cifras que entregó el candidato presidencial en el debate de Anatel y lo acusara de utilizar el miedo como "estrategia electoral".

En el cara a cara del martes, el aspirante a La Moneda aseguró que hay "1.200.000 personas que mueren asesinadas al año" en Chile, aunque las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito indican que serían 1.207 las víctimas de homicidios consumados durante 2024.

Por su parte, el secretario de Estado planteó en conversación con radio Futuro que "hay que tener mucho cuidado con la intención de un relato dirigido específicamente a la explotación del miedo como estrategia electoral".

Asimismo, indicó que "estamos en una campaña cuyos relatos exagerados en materia de seguridad son complejos para evaluar las políticas actuales y las futura".

Consultado por los dichos de Cordero, Kast lo instó a que "vaya solo al Cerro Chuño a las 12 de la noche y que camine, que vaya a Cerrillos, al campamento más grande de Chile a ver si está todo tranquilo" y vea "qué es lo que siente un chileno común y corriente".

"No es retórica que asesinen a un chileno, a un compatriota cada ocho horas. ¿Y eso qué genera? Miedo", agregó el republicano.

Asimismo, cuestionó "¿qué es lo primero que le dice cualquier persona en cualquier reunión? Tengo miedo, sálvenos. Y se lo deben decir a Jeannette Jara, a mí, a todos los candidatos presidenciales. Pareciera ser que el ministro eso no lo ha escuchado nunca".

En cuanto a la crítica sobre el episodio del último debate presidencial, Kast declaró que "el ministro puede burlarse de un lapsus de un candidato, un error, lo corregí inmediatamente. Pero su gobierno, el gobierno del actual Presidente con este ministro de Seguridad, va a ser el gobierno donde más chilenos van a haber muerto asesinados, por lejos".

Por último, el republicano advirtió que "el ministro debería cuidar más lo que dice y sobre todo ahora que viene una transición".

El abanderado realizó estas declaraciones luego de reunirse un grupo de deportistas de alto rendimiento -entre ellos la levantadora de pesas, Fernanda Valdés- para discutir propuestas en esa materia.

