Jara en cierre de campaña promete hacer "cambios importantes para mejorar la calidad de vida" en caso de llegar a La Moneda

Más de 15 mil personas, según informaron desde el comando, llegaron al cierre acto de campaña de Jeannette Jara en la región Metropolitana, realizado en la comuna de Puente Alto.

El evento se realizó en la intersección de las calles Santo Domingo con Gandarillas y contó con una variada parrilla musical que incluyó la presencia de Álvaro Henríquez y Los Pettinellis, los “Shamanes Crew”, la banda de cumbia “Tomo Como Rey”, los “Pincheiras del Sur” y “Dënver”.

Al lugar llegaron dirigentes políticos del oficialismo y la DC, como presidentes de partido, alcaldes y parlamentarios.

El actor Claudio Arredondo, padre de la ministra de la Cultura y embajador de la campaña, leyó un discurso en favor de la candidata oficialista.

Jara en su discurso destacó que "hemos recorrido un largo camino para llegar acá y lo hemos hecho juntos. Ha sido una campaña intensa, de mucho esfuerzo, de compromiso y de convicción, pero eso es lo que nos mueve en la vida, eso es lo que nos motiva”.

Y llamó a “creer que Chile es un país grande y hermoso, donde somos todos parte de una misma familia, donde el odio no debe primar entre nosotros, donde las divisiones solo nos hacen daño”.

“Entre prender el miedo a la esperanza, yo elijo prender la esperanza. ¡Chile puede! ¡Chile puede! ¡Claro que se puede! Y no sólo se puede, ¡vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y vamos a ganar por el bien de Chile, porque como presidenta de Chile, haré cambios importantes para mejorar nuestra calidad de vida", aseguró la abanderada oficialista a sus adherentes.

Jeannette Jara llegó a Puente Alto llegó tras visitar Peumo, donde presentó medidas para apoyar a la ruralidad y la agricultura familiar campesina.

Ahora la candidata oficialista se alista para viajar a la región de Coquimbo, donde hará el otro cierre de campaña, durante la última jornada permitida para la propaganda electoral.

La cita será a las 18:00 horas en la Plaza Vicuña Mackenna de la comuna, ubicada en el sector del Barrio Inglés.

Luego, la candidata tendrá un espacio para descansar junto a su familia y parte de sus colaboradores, con quienes podrá ajustar los detalles de su puesta en escena para el domingo.

