Presidente Boric destaca logros alcanzados y llama a su gabinete a "gobernar bien hasta el último minuto"

Este viernes 8 de abril, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo consejo de gabinete junto a sus ministros de Estado.

Al inicio de la reunión, el Jefe de Estado recordó a los seis mineros fallecidos en la División El Teniente de Codelco: Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

"Decretamos tres días de luto nacional y estamos tomando todas las medidas para que los trabajadores puedan tener la seguridad de que estamos velando por ellos", señaló el Mandatario.

Además, destacó los logros alcanzados por el Gobierno en estos últimos meses: "Una de las cosas que hemos logrado en nuestro gobierno es gobernabilidad con sentido social. El sueldo mínimo lo sacamos adelante con empresarios y trabajadores. La ley de fraccionamiento pesquero, que va exactamente en la línea de la distribución justa de la riqueza, la sacamos adelante en diálogo con las organizaciones de pescadores", destacó.

Sin embargo, aclaró que "tenemos mucho por hacer, la mejor colaboración, lo mejor que le podemos hacer a los chilenos y chilenas es gobernar bien hasta el último minuto con el 100% de energía".

Entre los proyectos pendientes que mencionó se encuentran la implementación de la reforma previsional, el proyecto de sala cuna universal y la iniciativa que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

