Presidente Boric destaca candidatura de Bachelet a la ONU: "Espero que en el país también todos estemos orgullosos"

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) tras las críticas de José Antonio Kast.

Durante su gira por la región de Aysén, el Mandatario destacó que el anuncio “ha tenido muy buena recepción internacional, espero que en el país también todos estemos orgullosos de esta oportunidad que tenemos por primera vez, de tener una secretaria general de Chile, primera mujer en el mundo”.

Por otro lado, el jefe de Estado comentó sobre el despliegue del Gobierno. “Este es un Gobierno que está en terreno. Solo en las últimas semanas he estado en Ñuble, en La Araucanía, en Biobío, por los incendios, varias veces”.

Además, mencionó que "vamos a trabajar hasta el último día y acá en particular en las zonas extremas, hay muchas tareas que son de Estado, que requieren continuidad”.

“Yo espero y sé que voy a tener la oportunidad de transmitirle también al Presidente electo todas las obras que se han hecho, que no hemos empezado nosotros y que seguramente empezaron mucho antes y que nosotros hemos continuado y que él va a tener que continuar”, manifestó.

Finalmente, el Presidente recalcó que “hay muchísimo, muchísimo trabajo en varios frentes. Hay que estar en varios frentes siempre al mismo tiempo”.

PURANOTICIA