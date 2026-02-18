Presidente Boric destaca caída de 54% en ingresos irregulares por la frontera norte desde 2021

El Presidente Gabriel Boric destacó la disminución del 54% de ingresos irregulares en la frontera norte de Chile, desde el 2021, la que aseguró se debe a “un trabajo concreto”

A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: “Trabajo concreto entre nuestro Gobierno, FFAA, Aduanas, Migración y policías, que se traduce en una mejora muy importante respecto a la situación migratoria con la que recibimos la frontera el 2022”.

La nueva cifra fue entregada por la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, durante su visita a la región de Arica y Parinacota.

La autoridad detalló que en 2025 los ingresos irregulares alcanzaron los 26 mil, lo que representa una caída del 54% en comparación con los 56 mil registrados en 2021, año en que se produjo el mayor flujo.

PURANOTICIA