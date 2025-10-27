Presidente Boric desliza nueva crítica a Kast al aludir a "quienes ocupan bots para hacer campaña"

El Presidente Gabriel Boric volvió a deslizar una crítica contra José Antonio Kast, esta vez por el uso de bots en campaña, en su discurso por la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Que ustedes sean capaces de juntarse con personas que son distintas, que piensan distinto, que tienen experiencias distintas y que lleguen a acuerdo respecto a seis temas prioritarios es un gran síntoma, es un gran signo", señaló el Mandatario.

"Hay, en cambio, otros que están en política y que nunca se han puesto de acuerdo con nadie. Pero para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas tenemos que llegar a acuerdos entre quienes pensamos distintos", añadió.

Luego, expresó que “el buen trato es fundamental para eso. Querernos un poquito más, mirarnos a los ojos, respetarnos. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos, en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante”.

“Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte, de la violencia, se puede conseguir algo", concluyó.

PURANOTICIA