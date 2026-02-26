Presidente Boric defiende la “mirada de Estado” en política exterior y llama a dar continuidad al rumbo internacional de Chile

En medio del lanzamiento del libro de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a pocos días de dejar el cargo, el Presidente Gabriel Boric llamó a “tener continuidad” en materia internacional.

"La política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta respetar y aprender de lo que se ha hecho antes. Y creo y esto quedará a juicio de la historia que hemos cumplido con ese mandato", aseguró Boric, quien participó del lanzamiento de la publicación junto al canciller Alberto Van Klaveren.

Boric agregó que "navegar en un clima de transición e incertidumbre parece ser el signo de los tiempos, pero aunque todo lo que pensamos sólido hoy día parezca desvanecerse en el aire, desde Chile decimos con tranquilidad que hay un principio que no admite fluctuaciones: nuestras decisiones de política exterior y de política comercial las tomamos con mirada de Estado".

El mandatario añadió que “hay órdenes en materia de negociaciones, en la relación con el mundo privado, en el trato con los diferentes líderes del mundo, en nuestra participación en organismos naturales, pero también en cuestiones tan simbólicas".

Boric puso como ejemplo que cuando Javier Milei asumió en Argentina, se había levantado el debate de si asistiría al cambio de mando: "Yo no tuve ninguna duda, el canciller tampoco, porque si algo tenemos claro, es que nosotros, quienes ocupamos hoy día estos lugares, somos aves de paso y lo dijimos explícitamente, los presidentes pasan, las instituciones y los pueblos quedan".

El Presidente fijó los desafíos para "el tiempo que viene": "prudencia sin renunciar a la ambición, coaliciones sin perder autonomía, principios sin caer en maximalismos", subrayó.

"Mantener un compromiso con la dignidad humana no es un gesto simbólico, es la base ética que da sentido, no sólo a nuestra inserción internacional, sino al mismo hecho de estar en política. Ese es el lugar que Chile ha ocupado estos cuatro años y es el compromiso que deja nuestro gobierno, este periodo de gobierno, para el futuro", aseguró.

En la instancia, el mandatario destacó, además, el rol del canciller Van Klaveren, "cuya experiencia ha sido fundamental para poder llevar adelante la política exterior de Estado de Chile en estos tiempos tan turbulentos. Su consejo, su capacidad de ponderar los diferentes elementos en estos momentos tensos, han sido para mí una guía".

PURANOTICIA