Cultura en la mira: citan a ministra Arredondo por millonario aporte a festival pornográfico

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, fue citada para el próximo miércoles a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados para responder sobre el polémico aporte de $49 millones de esa cartera al festival “Excéntrico”, dedicado al cine pornográfico y que tuvo lugar a fines del mes pasado en Valparaíso.

Según consigna El Mercurio, el diputado Hotuiti Teao (independiente UDI), integrante de esa comisión, confirmó que la visita quedó en tabla luego de que la secretaria de Estado fuese citada.

El parlamentario, de origen rapanuí, hizo notar que la cifra entregada a este festival contrasta con los $2 millones anuales que la cartera destina a la isla para financiar actividades “en un lugar tan cultural” como esa ínsula.

“Por eso uno se pregunta cuáles son los criterios para establecer prioridades e impactar en actividades destinadas a toda la familia en territorios aislados y no a un grupo sesgado, como fue la asistencia al festival (pornográfico)”, destacó Teao.

La controversia reflotó luego de la reunión que la ministra Arredondo (cercana al FA) sostuvo el martes en el Palacio Pereira de Santiago con su sucesor, Francisco Undurraga (Evópoli), para concordar un traspaso ordenado de la cartera.

A la salida, el futuro secretario de Estado —quien no se había pronunciado— fue consultado por estos cuestionamientos.

“No vale la pena siquiera gastar saliva en una conversación tan importante para quedarnos en la anécdota de una acción de pésimo gusto y reprochada por la inmensa mayoría de los chilenos. No estoy de acuerdo (con el festival) y, desde luego, este ministerio, mientras yo sea ministro, no va a financiar ese tipo de cosas”, aseveró el todavía diputado.

El revuelo causado por el financiamiento del Gobierno al cine pornográfico llevó a los diputados Leopoldo Sánchez (P. Republicano) y Eduardo Durán (RN) a presentar una denuncia ante la Contraloría, pese a los descargos de la ministra Arredondo.

La titular de Cultura asegura que la autoridad política no puede intervenir en los procesos de selección de este tipo de fondos (a cargo de un Consejo Audiovisual integrado por productores, editores y profesionales del área de instituciones privadas).

El órgano contralor señaló que aún no resuelve si abre la respectiva investigación.

