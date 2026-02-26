Alcalde Desbordes celebra retorno de Baquedano y acusa al Gobierno de Boric de frenar su reinstalación

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aplaudió la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de que la estatua del general Baquedano vuelva a su lugar original, pero advirtió, que el Gobierno de Gabriel Boric “no quiere que se instale” mientras ellos estén en el mando.

“Creo que hay que ir cerrando ya varias heridas que quedaron del estallido, lo respecto a la violencia que hubo, de la destrucción que hubo", comentó Desbordes en entrevista con Radio Pauta.

Consultado sobre si está de acuerdo con que la estatua retorne antes del 11 de marzo, mencionó que "yo creo que el Gobierno no quiere que se instale. Sería un contrasentido que lo inaugure un Presidente (Gabriel Boric) que no quiere volver la estatua al lugar".

"Yo no lo he escuchado jamás decir me gustaría que esté, al revés, se intentó demorar, demorar, demorar", agregó.

Desbordes aseguró que "la coalición del Presidente (Apruebo Dignidad) no estaba nunca por cerrar ese ciclo. Ellos hubieran querido profundizar esto. Objetivamente ellos querían profundizarlo".

Para el alcalde, inaugurar la reinstalación de Baquedano sería una "derrota cultural" para el Ejecutivo, y mencionó que "el último resabio de lo que vivimos acaba de suceder en Isla de Pascua con esta derrota vergonzosa que sufre el Gobierno con una propuesta burda, sin consensuarla antes con las comunidades, creyéndose todo este movimiento, esta historia de las autonomías, etcétera ".

"El Frente Amplio más el Partido Comunista no han cambiado su punto de vista para nada. Y ahora los vamos a ver como oposición, rearmándose y defendiendo las mismas cosas del 2019", finalizó el alcalde de Santiago.

