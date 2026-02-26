Alcalde Bellolio celebra el regreso de Baquedano y lo proyecta como “restitución democrática” que cierra una era de división

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, celebró el regreso de la estatua del General Manuel Baquedano a su plaza original. Tras lograr un respaldo unánime del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el jefe comunal proyecta este hito como el fin de una era de fragmentación.

En entrevista con T13 Radio, Bellolio sostuvo que el monumento siempre fue un punto de cohesión nacional: "Lo que ha dividido al país no es Baquedano. Durante 100 años fue de hecho el espacio de encuentro, el espacio de unidad, el espacio de celebración".

Además, añadió que la medida busca sanar heridas abiertas por el conflicto civil: "Esta decisión es una restitución democrática; así como en el pasado lo que nos divide es la violencia, hoy día lo que nos une es los espacios comunes".

BLINDAJE TÉCNICO Y RESTAURACIÓN "QUIRÚRGICA"

La seguridad del monumento ha sido una prioridad en la planificación. Según reveló el alcalde, se han realizado estudios de "cargas antrópicas" (presión por peso humano) para garantizar la estabilidad de la estructura.

Sobre el pedestal, Bellolio fue enfático en su resistencia: "Está perfectamente bien. La única vez que estuvo a punto de caerse fue porque se subieron unos delincuentes con una galleta a tratar de cortarles las patas al caballo, y aun así no pudieron".

Respecto a la limpieza del plinto, detalló un trabajo de alta precisión: "Vamos a sacar toda esa pintura, literalmente con un bisturí y para recuperar su estado lo más posible al original".

TRANSVERSALIDAD POLÍTICA Y EL NUEVO "EJE REPÚBLICA"

El proyecto no llegará solo; se integrará al denominado "Paseo de la República", un espacio que sumará al Soldado Desconocido y un monumento a Gabriela Mistral. Esta renovación urbana busca combatir la inseguridad mediante la apropiación ciudadana, bajo la premisa de que "es la seguridad del tránsito humano el que hace que uno se siente mejor acompañado".

En cuanto a la gestión política, el alcalde confirmó contactos con Gabriel Boric, José Antonio Kast y el ministro Alvarado para asegurar que el acto tenga un carácter de Estado.

Ante los cuestionamientos por la rapidez del regreso, Bellolio fue tajante: "Algunos de esos adversarios son aquellos que siguen legitimando la violencia como método de acción política. (...) Yo me quedo con lo que me dijo a mí el Presidente Kast, lo que me dijo el Presidente Boric y lo que ha dicho también el ministro Alvarado".

Finalmente, el alcalde reafirmó que el regreso de la escultura "es una restitución democrática (...) y por eso me parece que es sanador que sea antes del 11 de marzo".

