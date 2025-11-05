Presidente Boric defiende gestión en seguridad y dice que es una "falta de respeto" afirmar que "no se está haciendo nada"

El Presidente Gabriel Boric nuevamente criticó a quienes cuestionan la gestión del Gobierno en materia de seguridad.

En el marco de su participación en la reunión de balance nacional de la operación conjunta Fortaleza 3, un operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el Mandatario aseveró que "cuando uno ve este tipo de operativo resulta tan irresponsable afirmar, de manera que es una falta de respeto hacia quienes están haciendo el trabajo en el territorio, que aquí no se está haciendo nada en seguridad".

"Uno puede entender las legítimas diferencias que hayan en el ámbito de la política es propio de una democracia, pero hay que cuidar a las instituciones y acá el Ministerio de Seguridad, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile están haciendo un trabajo concreto que está dando resultados", agregó.

Bajo ese contexto, indicó que "he dicho y no me voy a cansar de decirlo, que la delincuencia y la inseguridad no se combaten con declaraciones para la galería, soluciones facilistas o en una competencia de quien grita más fuerte".

Complementó que "esto tiene que ser una política de Estado que aborde todas las dimensiones del problema, la prevención, la represión, la reinserción".

Luego afirmó que "muchas de estas tareas son silenciosas, son fuera de las cámaras, un trabajo que están haciendo permanentemente las instituciones, las policías, el Ministerio Público también y que termina en la desarticulación de bandas criminales hasta también la asistencia a las víctimas, la seguridad en las cárceles, los procesos de reinserción y a esto es precisamente a lo que nos hemos dedicado como Gobierno, pero sobre todo como Estado", ahondó.

Finalmente, señaló que "esto se suma como hemos conocido durante esta jornada avances muy significativos en el caso que se ha dado a conocer como la trama de la Muñeca Bielorrusa que involucra un tráfico de influencias en un sector muy acotado del Poder Judicial. Los robos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile".

PURANOTICIA