Presidente Boric defiende envío de ayuda humanitaria a Cuba y tilda de "criminal" el bloqueo de EE.UU. a la isla

El Presidente Gabriel Boric se refirió al bloqueo de Estados Unidos a Cuba y confirmó que realizarán un aporte, junto con otros países latinoamericanos, para entregar ayuda humanitaria.
A través de sus redes sociales, el Mandatario manifestó que "el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo".
"Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes", expresó.
El jefe de Estado informó que "a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos".
Finalmente, realizó un llamado "a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones".
