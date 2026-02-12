Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Presidente Boric defiende envío de ayuda humanitaria a Cuba y tilda de "criminal" el bloqueo de EE.UU. a la isla

Presidente Boric defiende envío de ayuda humanitaria a Cuba y tilda de "criminal" el bloqueo de EE.UU. a la isla

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

A través de redes sociales, el Mandatario manifestó que "se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes".

Presidente Boric defiende envío de ayuda humanitaria a Cuba y tilda de "criminal" el bloqueo de EE.UU. a la isla
Jueves 12 de febrero de 2026 19:31
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El Presidente Gabriel Boric se refirió al bloqueo de Estados Unidos a Cuba y confirmó que realizarán un aporte, junto con otros países latinoamericanos, para entregar ayuda humanitaria.

A través de sus redes sociales, el Mandatario manifestó que "el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo".

"Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes", expresó.

LEER TAMBIÉN: Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba ante la "dramática situación" que vive el país

El jefe de Estado informó que "a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, realizaremos un aporte a UNICEF junto a otros países latinoamericanos".

Finalmente, realizó un llamado "a terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones".

PURANOTICIA

Cargar comentarios