Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba ante la "dramática situación" que vive el país

El Gobierno confirmó que enviará ayuda humanitaria a Cuba, país que sufre una crisis de alimentos, medicinas y energética tras el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

En una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, indicó que Chile "ya está decidido a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. Ahora se evalúa exactamente la magnitud del aporte, que es de carácter absolutamente humanitario a través de Naciones Unidas".

Complementó que "la dramática situación que vive Cuba hoy es un tema de interés humanitario; más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades, en la medida de lo posible, del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso: México está también fletando ayuda y también Brasil".

Los recursos para la cooperación a la isla serán a través de fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza” y se canalizará a través de organismos multilaterales y distintos programas de la agencia internacional.

El Canciller explicó que este fondo "también ha permitido hacer aportes humanitarios en otras situaciones muy graves como las que ha vivido Ucrania a lo largo de un conflicto que ya se extiende por cuatro años; la situación en Gaza; y también las consecuencias del paso de huracanes por el Caribe".

De hecho, remarcó, "Cuba ya recibió una pequeña ayuda humanitaria tras el paso del último huracán el año pasado".

Al ser consultado por posibles represalias de Estados Unidos, van Klaveren afirmó que no tendría por qué haber algún tipo de consecuencia, ya que los castigos se limitan al suministro de petróleo.

