Fallece a los 77 años Claudio Spiniak, condenado por uno de los casos más bullados en Chile de abuso sexual infantil

La familia de Claudio Spiniak, condenado por múltiples delitos sexuales contra menores, informó su fallecimiento a los 77 años.

El empresario, conocido en el circuito social del barrio alto de Santiago y ligado a negocios como gimnasios y actividades comerciales, pasó a la historia por razones muy distintas. A fines de 2002 y durante 2003 fue detenido en el marco de una investigación por abusos sexuales contra menores y explotación infantil.

Las pesquisas revelaron la existencia de una red que habría captado adolescentes vulnerables para participar en encuentros sexuales organizados por el empresario. Los tribunales describieron entonces una estructura destinada a satisfacer sus preferencias sexuales, lo que derivó en procesamientos por asociación ilícita.

El caso adquirió una dimensión política cuando la testigo Gema Bueno aseguró que parlamentarios participaban en las fiestas de Spiniak. Sus declaraciones fueron respaldadas públicamente por la diputada Pía Guzmán y el exsacerdote José Luis Artiagoitía, pero terminaron desacreditadas cuando la propia Bueno reconoció que había mentido.

La investigación pasó por distintos magistrados, entre ellos Daniel Calvo, Sergio Muñoz y Manuel Valderrama, quienes condujeron las diversas etapas del proceso.

En 2008, la Corte Suprema condenó a Spiniak a 12 años de prisión por abuso sexual contra menores, promoción de la explotación y producción de material pornográfico. Mientras los políticos mencionados fueron sobreseídos por falta de pruebas, el empresario cumplió su condena hasta 2013, cuando recuperó la libertad.

A más de dos décadas, el “caso Spiniak” sigue siendo recordado como uno de los escándalos judiciales y políticos más complejos de la historia reciente de Chile, y su muerte vuelve a ponerlo en el centro de la memoria pública.

PURANOTICIA