Presidente Boric defiende condena por ataque de Estados Unidos a Irán: "Los principios nunca son apresurados"

El Presidente Gabriel Boric defendió su postura tras el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán ocurrido este fin de semana.

Este lunes, el mandatario salió de su oficina en el Palacio de La Moneda para saludar a un grupo de niños, quienes estaban visitando el lugar.

Al ser consultado por sus declaraciones sobre el ataque de EEUU, el jefe de Estado manifestó que “los principios nunca son apresurados”.

Durante la noche del sábado y horas después de lo ocurrido en Irán, el Presidente señaló a través de su cuenta de X que “atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EE.UU. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias”.

“Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz”, expresó.

Estas declaraciones han sido calificadas por diversas figuras políticas de “apresuradas”. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en conversación con Infinita, pidió al Gobierno que “no tome posición, es que sea medida y meditada, con toda la información sobre la mesa y que no emita juicios tan categóricos, no fue un llamado a la paz, hay que tener cautela y prudencia”.

En tanto, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, dijo en Radio Universo que “hay que esperar. El escenario en que estamos es súper complejo. Espero que la Cancillería tenga un rol muy activo, que sea el canciller el que siga participando y que más que opiniones veamos el recurso de todo lo que está ocurriendo”.

