Presidente Boric dedica palabras a Isabel Allende durante cambio de gabinete: "Su aporte a Chile es invaluable"

Durante el cambio de gabinete que el Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este lunes para nombrar al nuevo Ministro del Trabajo tras la renuncia de Jeannette Jara, se hizo mención a la exsenadora Isabel Allende.

Antes de cerrar su alocución, el mandatario le dedicó unas palabras a la parlamentaria, quien hace algunos días fue destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional, luego de la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, por parte del Estado.

"Quiero cerrar esto con unas palabras de aliento, reconocimiento y admiración a Isabel Allende", comenzó diciendo el Presidente Boric.

Y añadió: "Su aporte a Chile es y seguirá siendo por siempre invaluable y tal como lo he expresado en ocasiones anteriores y se lo he dicho personalmente, su lucha por la recuperación de la democracia, por los derechos de las mujeres y los trabajadores, la institucionalidad ambiental, la inserción de Chile en el mundo, su rol como presidenta de la Cámara de Diputados, del Senado, del Partido Socialista, no perecerán jamás".

Para cerrar, expresó: "Vaya para ella todo mi respeto y cariño".

