Presidente Boric decreta estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío

Durante la madrugada de este domingo, el presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, como respuesta a los agresivos incendios forestales que afectan a ambas zonas y que han provocado evacuaciones masivas y graves daños materiales.

El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su cuenta de X, donde afirmó que la decisión busca enfrentar con mayor eficacia la emergencia. “Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles”, escribió el Presidente.

Uno de los sectores más afectados por los siniestros es la comuna de Penco Lirquén, en la región del Biobío, donde la magnitud del fuego ha obligado a evacuar a alrededor de 20 mil personas, generando una compleja situación humanitaria y un amplio despliegue de equipos de emergencia.

Producto del avance del fuego, se han registrado evacuaciones masivas en distintas comunas. En la región de Ñuble, las localidades de Quillón y Ránquil se encuentran entre las más golpeadas, mientras que en el Biobío la emergencia afecta a Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción, donde el fuego ha amenazado zonas habitadas.

La declaración del estado de catástrofe permitirá mayor coordinación entre las Fuerzas Armadas, organismos de emergencia y autoridades locales, facilitando el uso de recursos extraordinarios para el combate del fuego, la protección de la población y la atención de los damnificados, en un escenario que sigue siendo altamente complejo.

