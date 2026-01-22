Presidente Boric decreta dos días de duelo nacional para honrar la memoria de los fallecidos por incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional en memoria de las víctimas fatales de los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país.

A través de redes sociales, el Mandatario informó que "en medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero".

Esto, "con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país".

Finalmente, el jefe de Estado envió "mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes".

Cabe recordar que hasta la fecha, de acuerdo a lo informado por las autoridades, la emergencia ha dejado 21 personas fallecidas en las regiones de Ñuble y Biobío.

(Imagen: @GabrielBoric)

PURANOTICIA