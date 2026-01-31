Presidente Boric cuestiona anuncio de suspender el Pase Cultural tras reportes de mal uso

El debate por el futuro del Pase Cultural escaló este fin de semana luego de que el Presidente Gabriel Boric cuestionara públicamente el anuncio del futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, de suspender el beneficio tras conocerse reportes de mal uso del programa.

La controversia se originó a partir de un reportaje de T13, difundido a fines de enero, que reveló testimonios y publicaciones en redes sociales donde beneficiarios reconocieron haber utilizado los recursos del Pase Cultural para fines distintos a los establecidos. Entre los métodos expuestos figuró la anulación de compras para obtener la devolución del dinero.

Tras la difusión del reportaje, el ministro designado, Francisco Undurraga, anunció que desde el 11 de marzo se suspendería el Pase Cultural. Además, informó que se elevaría una solicitud a la Contraloría General de la República para iniciar una auditoría sobre el funcionamiento del beneficio.

En respuesta, el Mandatario utilizó su cuenta en X para manifestar su desacuerdo con la medida. “Si hay unos pocos que hacen mal uso del Pase Cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto. Pero la mayoría lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro”, señaló Boric.

En la misma publicación, el Presidente sostuvo que “anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública”, marcando así distancia con la postura del equipo entrante.

Desde el actual Ministerio de las Culturas, encabezado por la ministra Carolina Arredondo, también defendieron la continuidad del Pase Cultural. La cartera descartó que exista un uso irregular extendido y señaló que los antecedentes conocidos hasta ahora no permiten hablar de un abuso generalizado del beneficio.

De acuerdo con cifras del Ejecutivo, en los primeros seis meses el programa fue activado por cerca de 94 mil personas, lo que, según la cartera, refleja una política pública efectiva para ampliar el acceso cultural. Además, se confirmó que Arredondo ofició al Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones legales, reiterando el compromiso con la transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos.

