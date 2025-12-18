Presidente Boric criticó el conservadurismo y aseguró que "acá no estamos para caerle bien a todo el mundo"

El Presidente Gabriel Boric apuntó contra el conservadurismo durante la entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Arte Escénicas 2025.

Durante su discurso, el Mandatario sostuvo que "la mejor manera de cuidar el arte no es solo hablar de ella, sino ejercerla, promoverla, saber que está en todos los rincones de nuestro país y en tantas disciplinas diferentes".

Y manifestó que "somos arena más que piedra y la cultura justamente es lo que nos va dando forma y que tiene que ir cambiando también con el tiempo".

“Qué cosa más triste ver a quienes no son capaces de cambiar de opinión, quienes no son capaces de aprender las nuevas formas, que se quedan anclados en un conservadurismo de viejos órdenes que no necesariamente tienen sentido hoy”, señaló.

El jefe de Estado recalcó que “la cultura rescata nuestras tradiciones, lo mejor de lo nuestro, pero también nuestros dolores y nos va formando hacia el futuro”.

En esta línea, el Presidente destacó el trabajo de diversos artistas, entre los que se encuentra la vocalista de Saiko, Denisse Malebrán, de quien afirmó que "no tiene miedo a decir su opinión, que a veces puede ser filósofo, que a veces puede molestarle a algunos, pero al final de eso se tratan las opiniones y acá no somos nada monedita de oro".

"Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo. Estamos para construir y para construir muchas veces hay que romper huevos", subrayó.

PURANOTICIA