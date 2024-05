Presidente Boric conmemoró Día de los Trabajadores marcado por homicidios de Carabineros

El Presidente Gabriel Boric conmemoró un Día de los Trabajadores marcado por los asesinatos de los tres Carabineros en Cañete, y recalcó que para el Gobierno el tema de la seguridad sigue siendo una prioridad. Pero también llamó a aprobar la reforma de pensiones, porque “el tiempo se agota”.

El mandatario encabezó la mañana de este 1 de mayo una ceremonia en el Hospital del Trabajador junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y los presidentes de la CUT, David Acuña, y la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes.

Tras un saludo a los trabajadores, Boric abordó los homicidios de Cañete y dijo que “este tipo de cosas inspira una reflexión que es más profunda: sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay democracia, sin democracia no hay justicia”.

“Yo quiero un país que sea seguro, que sea libre, democrático y justo. Por eso para nuestro gobierno, pero sobre todo para nuestra sociedad, independiente de las legítimas diferencias políticas de la contingencia, hoy la seguridad es una prioridad”, añadió.

En cuanto a la tramitación de la agenda de seguridad, reactivada esta semana por el triple homicidio, expresó que “podrán haber diferencias o debates sobre los proyectos del ley, porque acá estamos pensando y trabajando sobre cuestiones permanentes y las cuestiones permanentes tiene que legislarse con urgencia, pero no en caliente. Y creo que el Parlamento en los acuerdos últimos que ha tomado, está adoptando justamente ese sentido de urgencia”.

También aseguró que el gobierno “ha aprobado una cantidad inédita de leyes para fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad del Estado, que estaba atrasada y hoy no estamos poniendo al día”.

“Sepan que no hay varitas mágicas. Esto requiere trabajo, seriedad, mucho compromiso y convicción. Con la seguridad no se improvisa y acá no se trata de quien grita más fuerte o quien propone la solución más estrambótica, sino que seamos serios, consistentes y coherentes”, enfatizó.

En cuanto a la reforma previsional, el Presidente pidió que “en materia laboral, en materia de crecimiento, en materia de pensiones, pongamos a Chile por delante”.

“Hemos tenido diferencias durante demasiado tiempo, pero no me cabe duda de que si ponemos a Chile por delante vamos a lograr acuerdos, pero el tiempo se agota. Yo espero que en mayo se vote en general la reforma de pensiones en la comisión del Senado”, concluyó.

