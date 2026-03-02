Presidente Boric confía en que Sala Cuna sea promulgada por Kast: “Lo importante es que avance”

El presidente Gabriel Boric, en la inauguración del año escolar en el archipiélago de Juan Fernández, llamó al Congreso a aprobar el proyecto de Sala Cuna. La secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, presentará hoy al Parlamento la última propuesta del Ejecutivo.

"Hoy día desde acá, de Juan Fernández quiero hacer un llamado al Parlamento y en particular a la oposición, con mucho respeto, tenemos la posibilidad de sacar Sala Cuna porque tenemos un acuerdo respecto a los aspectos técnicos", señaló el mandatario.

"No partamos de cero en esto, saquemos el proyecto de Sala Cuna esta semana para Chile. Se puede, depende de voluntad política, esto no es un gallito entre oposición y gobierno. Es por Chile, por las mujeres de Chile, por los niños de Chile", añadió.

"Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante. Nosotros hoy día, la ministra Macarena Lobos a presentar la última propuesta del Ejecutivo, que hemos consensuado con diversos técnicos de la oposición y espero que esto se pueda finalmente avanzar", agregó.

"Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga, no me interesa la foto, me interesa que salga, así que ojalá podamos avanzar", concluyó sobre este tema.

INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR

El Presidente Boric encabezó la ceremonia de inicio del Año Escolar 2026 a nivel nacional desde el Colegio Insular Robinson Crusoe, ubicado en el Archipiélago Juan Fernández, donde hoy se construyen las nuevas dependencias del establecimiento destruido durante el tsunami de 2010

Boric destacó la importancia que el hito reviste para Juan Fernández, recordando que “hubo ya más de una generación entera de estudiantes de Juan Fernández que no tuvieron un colegio con las características necesarias” a lo que añadió, dirigiéndose a la comunidad escolar, “ustedes se merecen más. No tienen por qué estar apretados en este lugar tan hermoso”.

En esa línea, el mandatario destacó el significado de dar inicio al Año Escolar desde el único recinto escolar de Juan Fernández, afirmando que es un día que se vive “con un tremendo orgullo por lo realizado, con una tremenda motivación por los desafíos que vienen y con la alegría de que la política se dignifica cuando cumple sus promesas, pensando en los niños y en las niñas, a quienes les debemos todo nuestro trabajo”.

El Colegio Insular Robinson Crusoe es el único del Archipiélago Juan Fernández y tiene una matrícula de 167 estudiantes que cursan de pre-kinder a cuarto medio y cuenta con 50 funcionarios. Desde el 2010, el colegio ha funcionado de manera provisoria en containers.

El nuevo establecimiento contará con una capacidad para 225 estudiantes y se proyecta que esté operativo para el inicio del año escolar 2027.

PURANOTICIA