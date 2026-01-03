Presidente Boric condena acciones militares de EE.UU. en Venezuela y llama al diálogo internacional

El Presidente Gabriel Boric expresó la mañana de este Sábado su preocupación y condena por las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos en territorio venezolano, en el marco de la escalada de tensión que afecta al país caribeño durante los últimos días.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el Presidente Gabriel Boric realizó un llamado explícito a buscar una salida pacífica a la grave crisis que enfrenta Venezuela, subrayando que la violencia no puede ser el camino para resolver conflictos políticos ni humanitarios.

En su declaración, el Mandatario reafirmó la adhesión irrestricta de Chile a los principios fundamentales del Derecho Internacional, entre ellos la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la integridad territorial.

Asimismo, Boric sostuvo que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, con el respaldo de los mecanismos multilaterales y de la comunidad internacional, descartando de plano la legitimidad de cualquier forma de injerencia extranjera.

El pronunciamiento del Ejecutivo chileno se suma a las reacciones de distintos actores internacionales frente a los recientes acontecimientos en Venezuela, reafirmando la posición histórica de Chile en favor del multilateralismo, la paz y el respeto al orden jurídico internacional.

