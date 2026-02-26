Presidente Boric condecora a 49 altos mandos de las Fuerzas Armadas y policías en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de entrega de la condecoración “Presidente de la República” en el grado de “Gran Oficial” a 49 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y prefectos inspectores de la Policía de Investigaciones.

Los funcionarios ascendieron a dichos grados y dadas sus trayectorias profesionales, ahora conforman el Alto Mando de sus respectivas instituciones.

La ceremonia, que se realizó en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda, contó con la asistencia del ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano; el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga; el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del aire Hugo Rodríguez; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de aviación Leonardo Romanini.

En la ceremonia, el mandatario destacó que “en cada parte del territorio nacional, en cada una de las funciones que ustedes cumplen, quiero decirles que están desarrollando un trabajo esencial para el país y del cual estamos orgullosos. Si han llegado hasta acá es porque su trayectoria y su compromiso con Chile los avala”.

“Sepan ustedes que son parte esencial de la columna vertebral de nuestra República desde, en muchos casos, la formación de la misma. Sé que tanto ustedes al llegar a este punto tan alto de su carrera, como sus respectivas instituciones, van a seguir trabajando por un Chile más feliz, más próspero, más seguro y más unidos, porque las Fuerzas Armadas y las policías son patrimonio de todos los chilenos y chilenas”, resaltó.

