Mario Desbordes presenta demanda para frenar traspaso de inmuebles municipales al SLEP

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presentó una demanda de nulidad ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago en contra el traspaso de inmuebles al Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

A través de una declaración pública, Desbordes anunció que han "interpuesto una demanda de nulidad de derecho público en contra del traspaso de los inmuebles al SLEP, porque creemos que no corresponde traspasar el dominio, la propiedad. Esos son inmuebles municipales".

El jefe comunal dijo tener "la obligación de cautelar el patrimonio del municipio y en ese contexto creo que es perfectamente posible traspasar el comodato a largo plazo, a 30 años puede ser perfectamente, para que se hagan todos los ajustes, reparaciones, remodelaciones sin ningún inconveniente, pero no desprenderse el municipio de decenas de inmuebles que le pertenecen".

Asimismo, argumentó que el SLEP Santiago "ha actuado de manera extraordinariamente prepotente intentando quedarse por ejemplo con un inmueble donde hace años no funciona un establecimiento educacional, un inmueble que estábamos nosotros pensando y desarrollando un proyecto para un centro de salud familia".

"En ese inmueble funcionó un establecimiento educacional, el establecimiento se cambió de lugar, funciona en otra parte y por lo tanto la pretensión del SLEP es quedarse con los dos", precisó.

El alcalde sostuvo que "hay que dar otra pelea mayor y vamos a intentar que se nos reconozca el derecho de dominio sobre esos inmuebles y sin necesidad de entorpecer el proceso, lo que pretendemos es un traspaso de los inmuebles en comodato, a largo plazo, no complica nada el proceso pero mantiene el patrimonio municipal a buen recaudo".

PURANOTICIA