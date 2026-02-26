Cancillería confirma asistencia de 12 jefes de Estado a la Transmisión de Mando del 11 de marzo

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que 12 jefes de Estado han confirmado su asistencia a la Transmisión del Mando Presidencial de este próximo 11 de marzo.

Entre los asistentes se encuentran el rey Felipe VI de España; y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi; y el primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Además, han confirmado su presencia el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa y el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

También, asistirán el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

