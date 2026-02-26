SEC multa por más de $3 mil millones a AES Andes S.A. por mega apagón ocurrido en febrero del 2025

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sancionó a la empresa AES Andes S.A. con 50.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), esto es $3.480.550.000, por su responsabilidad en incumplimientos a la normativa eléctrica detectados tras el mega apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025.

Según informaron, la investigación permitió establecer que durante la aplicación del Plan de Recuperación de Servicio se registraron indisponibilidades en sistemas de supervisión y control de instalaciones pertenecientes a la empresa, lo que dificultó la correcta y expedita ejecución de los mecanismos diseñados para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible.

Se constató que determinadas instalaciones no contaban con sistemas de respaldo plenamente operativos, situación atribuida a deficiencias en los planes de mantenimiento de dichas instalaciones.

Estas condiciones afectaron la disponibilidad de sistemas auxiliares y de comunicaciones esenciales durante un periodo crítico del evento, contribuyendo a retrasos en la recuperación del servicio.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “esta nueva multa forma parte de la misma investigación iniciada tras el mega apagón de febrero del año pasado. Nuestro objetivo es establecer con claridad las responsabilidades y enviar una señal clara a la industria eléctrica respecto de la importancia de mantener las instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad, especialmente los sistemas de respaldo y control que son fundamentales en situaciones de contingencia”.

La titular de la SEC explicó la investigación continúa su curso y que no se descarta la aplicación de nuevas sanciones, en la medida que se determinen responsabilidades adicionales conforme al análisis técnico y jurídico de los antecedentes recopilados.

Esta nueva sanción se suma a las ya aplicadas a InterChile, Transelec, Alfa Transmisora, CGE Trasmisión, Engie Energía y Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional. Hasta el momento la investigación ha permitido aplicar multas por más de $33 mil 400 millones.

