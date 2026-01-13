Presidente Boric concretará segunda reunión con José Antonio Kast este jueves en La Moneda

El Presidente Gabriel Boric recibirá este jueves en audiencia al mandatario electo, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Desde Presidencia informaron que la cita está programada para las 08.00 horas.

El nuevo encuentro entre el gobernante saliente y su sucesor se producirá luego del cara a cara que tuvieron en la inauguración de Congreso Futuro, donde el Mandatario invitó al fundador del Partido Republicano a una reunión.

"Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y de lo que ha dicho acá es mucho más constructivo".

"Prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto porque tenemos varias cosas que creo que valen la pena ser discutidas. Hagamos ese esfuerzo", indicó.

Uno de los asuntos que se presume que será abordado en el Palacio de La Moneda, es el proyecto de Sala Cuna que el Mandatario conminó a Kast a aprobar.

"Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, Presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante", exhortó en el evento de divulgación científica, señalando que "en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso".

PURANOTICIA