Presidente Boric con megáfono: 57% lo calificó como un gesto "inapropiado"

La participación del Presidente Gabriel Boric con un megáfono en una manifestación generó un rechazó mayoritario, según reveló un sondeo realizado por el Panel Ciudadano UDD. En esa oportunidad, el mandatrio dejó La Moneda y se sumó a la protesta, el jueves 10 de agosto pasado.



En el sondeo publicado hoy por El Mercurio, un 57% de los encuestados consideró que la acción fue "inapropiada para un Presidente de la República", mientras que un 28% opinó que es "apropiada" y un 15% no supo qué opinar al respecto.



La encuesta, que se realizó a través de whatsapp y SMS, obtuvo respuestas de 1.045 personas mayores de 18 años, con un margen de error del 3% y un 95% de confianza. El sondeo se llevó a cabo entre el viernes 11 de agosto y el sábado 12 de agosto.



En relación con las posibles consecuencias de este tipo de acciones, un 40% de los consultados opinó que generan una disminución en el apoyo y la aprobación al Presidente. Por otro lado, un 29% consideró que no tienen impacto en el apoyo ni la aprobación, mientras que un 20% creyó que estos actos pueden aumentar el apoyo. Un 11% no supo qué opinar al respecto.



La encuesta también abordó la aprobación del Presidente. Según los resultados, un 62% de los consultados desaprobó la forma en que Boric está conduciendo el Gobierno, mientras que un 29% la aprobó y un 9% no supo qué opinar al respecto.



Otro tema consultado fue el de los casos de convenios entre fundaciones y el Estado, como el "Caso Lencería" y "Democracia Viva". El sondeo preguntó sobre el nivel de conocimiento de estos casos y encontró que el "Caso Lencería" fue el más conocido con un 84% de respuestas. Le siguió "Democracia Viva" con un 64%, "Caso Fachadas" con un 46%, Urbanismo Social con un 27%, Fundación Kimun con un 25% y Enlace Urbano con un 17%.



En relación con el proceso constituyente, un 38% de los consultados afirmó que votaría en contra del texto en diciembre, mientras que un 11% lo haría a favor. Un 45% opinó que no podía definir su postura sin conocer el texto completo, y un 6% no supo o no le interesó. El voto en contra ha aumentado desde mediciones anteriores, pasando del 36% al 38%. La intención de voto a favor se ha mantenido entre un 9% y un 11%.

