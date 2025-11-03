Presidente Boric asistirá a la Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno COP30 en Brasil junto a Michelle Bachelet

Este miércoles 5 de noviembre, el Presidente Gabriel Boric Font viajará a Brasil para participar en la Cumbre de Jefes de Estado y/o de Gobierno COP30, a realizarse en la ciudad de Belém do Pará. Estará acompañado por el canciller Alberto van Klaveren; la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y la expresidenta, Michelle Bachelet.

La reunión se realizará en forma previa a la 30ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual tendrá lugar entre el 10 y 21 de noviembre de 2025 en Belém do Pará.

La Cumbre de Líderes y la COP30 tiene un sentido político y simbólico, ya que la ciudad se considera “la puerta de entrada” a la Amazonía, uno de los sumideros de carbón más importantes a nivel global y uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad.

Este año, la COP30 estará marcada por los 10 años de la adopción del Acuerdo de París y las dos décadas desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. En la instancia, el Presidente Gabriel Boric representará el compromiso de Chile con el éxito de la COP30 y la importancia del multilateralismo para generar consensos que hagan frente a desafíos globales como el cambio climático.

El jueves 6 de noviembre, el mandatario entregará un discurso en la apertura de la reunión Plenaria General de Líderes y participará de la sesión temática sobre “Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos”, presidida por el Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El viernes 7, en tanto, se dará continuación a la Plenaria General de Líderes, y además, el Jefe de Estado será parte de la sesión temática de “Transición energética” en la Mesa Redonda de Líderes, donde intervendrá sobre los avances de Chile en esta materia.

Tras concluir su participación en la COP30, el mandatario viajará junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, a la ciudad de La Paz para asistir a la ceremonia de transmisión de mando del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, a realizarse el sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

