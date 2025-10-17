Presidente Boric arremete contra Republicanos por "parásitos" del Estado y Kast lo emplaza a "ponerse a trabajar"

Durante el acto oficial de inicio del pago de la deuda histórica de los profesores, el Presidente Gabriel Boric abordó la polémica por la columna de opinión "Parásitos" del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela.

"Aquí trabajan cuarenta profesores y profesoras. Esos cuarenta profesores y profesoras son funcionarios públicos ¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del estado? Yo creo que no", dijo.

El Mandatario recalcó que "tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda, porque quien lo dice lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se saca la cresta para construir un mejor país. Nosotros, en cambio, valoramos y reparamos, y estamos junto a ustedes haciendo un Chile más justo y un Chile para todas y todos".

Y el candidato presidencial del Partido Republicano respondió al jefe de Estado a través de su cuenta de X.

El abanderado manifestó que Boric “sigue operando como Jefe de Campaña de Jara y no se hace cargo de su fracasado gobierno”.

“La cuenta de la luz subió por la incompetencia, la ineptitud y la inoperancia de los operadores políticos de su gobierno. Póngase a trabajar y no se meta en la campaña”, sentenció.

