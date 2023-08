Presidente Boric apunta contra involucrados en «Caso Convenios» afirmando que "han incurrido en actos de corrupción"

El presidente Gabriel Boric se refirió a la investigación por convenios suscritos entre fundaciones y reparticiones públicas, en el denominado «Caso Convenios».

Mediante Twitter, el Mandatario sostuvo que "más allá del debate jurídico, en mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello".

"El sentido de la función pública es servir al pueblo y al bien común, no servirse de él. Por eso el Estado debe mejorar sus estándares pensando en cómo llegar mejor a las personas", agregó.

En esta línea, manifestó que ha instruido al Gobierno "total transparencia, colaboración con la justicia y Contraloría y nada de defensas corporativas (lo que no es lo mismo que acusar al voleo y sin pruebas). A la corrupción no hay que cederle ni un espacio".

Cabe señalar que durante el anunció del pacto fiscal, Boric comentó que "hemos identificado más de 20 iniciativas donde destaca la consolidación de la evaluación de los programas públicos y un marco normativo común y transparente".

"No queremos y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria y en esto tenemos que ser muy claros; caiga quien caiga, acá no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo ni esconder bajo la alfombra a quienes han cometido delitos", enfatizó el Presidente.

