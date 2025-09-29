Presidente Boric aprueba nuevo Alto Mando de la PDI propuesto por su director general

La Policía de Investigaciones de Chile informó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, aprobó el nuevo Alto Mando Institucional, propuesto por el director general Eduardo Cerna.

En el nuevo alto mando de la PDI, informado a través de un comunicado, se detallan 37 funcionarios, entre los que destacan el director general, Eduardo Cerna Lozano; el subdirector de personal y soporte de las operaciones, prefecto general Ricardo Gatica Aliaga; el subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria prefecta general Consuelo Peña San Miguel; el subdirector de investigación policial, prefecto general Hugo Haeger Bórquez y el inspector general, prefecto general Erwin Clerc Gavilán.

Además, se informó que incluida la exprefecta general Marisela Gárate Vergara.

Y que ascendieron a prefectos inspectores 13 funcionarios, incluido Rodrigo Fuentes Azócar quien asumió como prefecto general.

PURANOTICIA