Presidente Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando de la Armada para el 2026

La Armada de Chile informó el Presidente Gabriel Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando Institucional presentado por la Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y que liderará el navegar de la Marina durante el año 2026.

Comandante en Jefe de la Armada

Almirante Sr. Fernando Cabrera Salazar

Jefe del Estado Mayor General de la Armada

Vicealmirante Sr. Raúl Zamorano Goñi

Director del Personal de la Armada

Vicealmirante Sr. Mauricio Arenas Menares

Director General de los Servicios de la Armada

Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil

Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana

Subjefe del Estado Mayor Conjunto

Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández

Comandante de Operaciones Navales

Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda

Auditor General de la Armada

Contraalmirante JT Sr. Francisco Figueroa Grover

Subjefe del Estado Mayor General de la Armada

Contraalmirante Sr. Alejandro Torres Horton

Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada

Contraalmirante Sr. José Miguel Hernández Jacir

Director de Recuperación de Unidades de la Armada

Contraalmirante Sr. Oscar Manzano Sanguinetti

Comandante en Jefe de la Escuadra

Contraalmirante Sr. Jorge Castillo Fuentes

Director de Inteligencia de la Armada

Contraalmirante IM Sr. Marco Villegas Zanón

Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval

Contraalmirante Sr. Raúl Silva Haack

Director de Planificación del Estado Mayor General de la Armada

Contraalmirante Sr. José Agustín Pájaro Márquez

Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval

Contraalmirante Sr. Edgardo Acevedo Pérez

Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos

Contraalmirante Sr. Federico Saelzer Concha

Director de Educación de la Armada

Contraalmirante Sr. Gonzalo Beltrán Garrido

Director de Ingeniería y Sistemas Navales

Contraalmirante Sr. Juan Cristóbal Méndez Tapia

Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina

Contraalmirante IM Sr. Daniel Opazo Riquelme

Director de Seguridad y Operaciones Marítimas

Contraalmirante LT Sr. Sigfrido Ramírez Braun

Director de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada

Contraalmirante Sr. Alberto Guerrero García

Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval

Contraalmirante Sr. Jorge Toso Canepa

Director de Sanidad de la Armada

Contraalmirante SN Sr. Christian Werner Soto

Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval

Comodoro Sr. Juan Soto Herrera

Contralor de la Armada

Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera

Director General de Finanzas de la Armada

Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander

Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático

Capitán de Navío Sr. LT Daniel González Salinas

Director de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada

Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´reilly

Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval

Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas

Comandante de la Aviación Naval

Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres

Director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto

Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores

Director de Bienestar Social de Armada

Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco

Secretario General de la Armada

Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar

Director de Abastecimiento de la Armada

Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal.

En consecuencia, pasarán a retiro los siguientes Oficiales Generales y Superiores:

Vicealmirante Sr. Leonardo Chávez Alvear

Vicealmirante Sr. Roberto Zegers Leighton

Contraalmirante AB. Sr. Klaus Hartung Sabugo

Contraalmirante Sr. Ricardo Chiffelle Ruff

Contraalmirante Sr. Marcelo Zoppi Pimentel

Contraalmirante LT Sr. Nelson Saavedra Inostroza

Comodoro Sr. Alejandro Arrieta De La Maza

Asimismo, ascenderán al grado superior:

A Vicealmirante:

Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil

Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana

Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández

Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda

A Contraalmirante:

Comodoro Sr. Juan Soto Herrera

Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera

Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander

Capitán de Navío LT Sr. Daniel González Salinas

Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´Reilly

Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas

Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres

Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores

Serán investidos como Comodoros para desempeño en Alto Mando los siguientes Oficiales:

Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco

Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar

Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal

PURANOTICIA