Presidente Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando de la Armada para el 2026

La Armada de Chile informó el Presidente Gabriel Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando Institucional presentado por la Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y que liderará el navegar de la Marina durante el año 2026.
Comandante en Jefe de la Armada
- Almirante Sr. Fernando Cabrera Salazar
Jefe del Estado Mayor General de la Armada
- Vicealmirante Sr. Raúl Zamorano Goñi
Director del Personal de la Armada
- Vicealmirante Sr. Mauricio Arenas Menares
Director General de los Servicios de la Armada
- Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil
Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante
- Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana
Subjefe del Estado Mayor Conjunto
- Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández
Comandante de Operaciones Navales
- Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda
Auditor General de la Armada
- Contraalmirante JT Sr. Francisco Figueroa Grover
Subjefe del Estado Mayor General de la Armada
- Contraalmirante Sr. Alejandro Torres Horton
Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada
- Contraalmirante Sr. José Miguel Hernández Jacir
Director de Recuperación de Unidades de la Armada
- Contraalmirante Sr. Oscar Manzano Sanguinetti
Comandante en Jefe de la Escuadra
- Contraalmirante Sr. Jorge Castillo Fuentes
Director de Inteligencia de la Armada
- Contraalmirante IM Sr. Marco Villegas Zanón
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval
- Contraalmirante Sr. Raúl Silva Haack
Director de Planificación del Estado Mayor General de la Armada
- Contraalmirante Sr. José Agustín Pájaro Márquez
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval
- Contraalmirante Sr. Edgardo Acevedo Pérez
Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos
- Contraalmirante Sr. Federico Saelzer Concha
Director de Educación de la Armada
- Contraalmirante Sr. Gonzalo Beltrán Garrido
Director de Ingeniería y Sistemas Navales
- Contraalmirante Sr. Juan Cristóbal Méndez Tapia
Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina
- Contraalmirante IM Sr. Daniel Opazo Riquelme
Director de Seguridad y Operaciones Marítimas
- Contraalmirante LT Sr. Sigfrido Ramírez Braun
Director de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada
- Contraalmirante Sr. Alberto Guerrero García
Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval
- Contraalmirante Sr. Jorge Toso Canepa
Director de Sanidad de la Armada
- Contraalmirante SN Sr. Christian Werner Soto
Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval
- Comodoro Sr. Juan Soto Herrera
Contralor de la Armada
- Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera
Director General de Finanzas de la Armada
- Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander
Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático
- Capitán de Navío Sr. LT Daniel González Salinas
Director de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada
- Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´reilly
Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval
- Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas
Comandante de la Aviación Naval
- Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres
Director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto
- Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores
Director de Bienestar Social de Armada
- Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco
Secretario General de la Armada
- Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar
Director de Abastecimiento de la Armada
- Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal.
En consecuencia, pasarán a retiro los siguientes Oficiales Generales y Superiores:
- Vicealmirante Sr. Leonardo Chávez Alvear
- Vicealmirante Sr. Roberto Zegers Leighton
- Contraalmirante AB. Sr. Klaus Hartung Sabugo
- Contraalmirante Sr. Ricardo Chiffelle Ruff
- Contraalmirante Sr. Marcelo Zoppi Pimentel
- Contraalmirante LT Sr. Nelson Saavedra Inostroza
- Comodoro Sr. Alejandro Arrieta De La Maza
Asimismo, ascenderán al grado superior:
A Vicealmirante:
- Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil
- Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana
- Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández
- Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda
A Contraalmirante:
- Comodoro Sr. Juan Soto Herrera
- Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera
- Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander
- Capitán de Navío LT Sr. Daniel González Salinas
- Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´Reilly
- Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas
- Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres
- Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores
Serán investidos como Comodoros para desempeño en Alto Mando los siguientes Oficiales:
- Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco
- Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar
- Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal
PURANOTICIA