Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Presidente Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando de la Armada para el 2026

Presidente Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando de la Armada para el 2026

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La institución informó que siete oficiales generales y superiores pasarán a retiro.

Presidente Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando de la Armada para el 2026
Viernes 3 de octubre de 2025 21:11
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Armada de Chile informó el Presidente Gabriel Boric aprobó la composición del nuevo Alto Mando Institucional presentado por la Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y que liderará el navegar de la Marina durante el año 2026.

Comandante en Jefe de la Armada

  • Almirante Sr. Fernando Cabrera Salazar

Jefe del Estado Mayor General de la Armada

  • Vicealmirante Sr. Raúl Zamorano Goñi

Director del Personal de la Armada

  • Vicealmirante Sr. Mauricio Arenas Menares

Director General de los Servicios de la Armada

  • Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil

Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante

  • Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana

Subjefe del Estado Mayor Conjunto 

  • Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández

Comandante de Operaciones Navales 

  • Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda

Auditor General de la Armada

  • Contraalmirante JT Sr. Francisco Figueroa Grover

Subjefe del Estado Mayor General de la Armada

  • Contraalmirante Sr. Alejandro Torres Horton

Director de Astilleros y Maestranzas de la Armada

  • Contraalmirante Sr. José Miguel Hernández Jacir

Director de Recuperación de Unidades de la Armada

  • Contraalmirante Sr. Oscar Manzano Sanguinetti

Comandante en Jefe de la Escuadra

  • Contraalmirante Sr. Jorge Castillo Fuentes

Director de Inteligencia de la Armada

  • Contraalmirante IM Sr. Marco Villegas Zanón

Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval

  • Contraalmirante Sr. Raúl Silva Haack

Director de Planificación del Estado Mayor General de la Armada

  • Contraalmirante Sr. José Agustín Pájaro Márquez

Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval

  • Contraalmirante Sr. Edgardo Acevedo Pérez

Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos

  • Contraalmirante Sr. Federico Saelzer Concha

Director de Educación de la Armada

  • Contraalmirante Sr. Gonzalo Beltrán Garrido

Director de Ingeniería y Sistemas Navales

  • Contraalmirante Sr. Juan Cristóbal Méndez Tapia

Comandante General del Cuerpo de Infantería de Marina

  • Contraalmirante IM Sr. Daniel Opazo Riquelme

Director de Seguridad y Operaciones Marítimas

  • Contraalmirante LT Sr. Sigfrido Ramírez Braun

Director de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada

  • Contraalmirante Sr. Alberto Guerrero García

Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval

  • Contraalmirante Sr. Jorge Toso Canepa

Director de Sanidad de la Armada

  • Contraalmirante SN Sr. Christian Werner Soto

Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval

  • Comodoro Sr. Juan Soto Herrera

Contralor de la Armada

  • Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera

Director General de Finanzas de la Armada

  • Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander

Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático

  • Capitán de Navío Sr. LT Daniel González Salinas

Director de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada

  • Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´reilly

Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval

  • Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas

Comandante de la Aviación Naval

  • Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres

Director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto

  • Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores

Director de Bienestar Social de Armada

  • Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco

Secretario General de la Armada

  • Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar

Director de Abastecimiento de la Armada

  • Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal.

En consecuencia, pasarán a retiro los siguientes Oficiales Generales y Superiores:

  • Vicealmirante Sr. Leonardo Chávez Alvear
  • Vicealmirante Sr. Roberto Zegers Leighton
  • Contraalmirante AB. Sr. Klaus Hartung Sabugo
  • Contraalmirante Sr. Ricardo Chiffelle Ruff
  • Contraalmirante Sr. Marcelo Zoppi Pimentel
  • Contraalmirante LT Sr. Nelson Saavedra Inostroza
  • Comodoro Sr. Alejandro Arrieta De La Maza

Asimismo, ascenderán al grado superior:

A Vicealmirante:

  • Contraalmirante Sr. César Delgado Boffil
  • Contraalmirante Sr. Arturo Oxley Lizana
  • Contraalmirante Sr. Juan Pablo Marín Fernández
  • Contraalmirante Sr. Daniel Muñoz Miranda

A Contraalmirante:

  • Comodoro Sr. Juan Soto Herrera
  • Capitán de Navío Sr. Claudio Muñoz Cabrera
  • Comodoro AB Sr. Marcel Fort Santander
  • Capitán de Navío LT Sr. Daniel González Salinas
  • Capitán de Navío Sr. Julián Maldonado O´Reilly
  • Capitán de Navío Sr. Fernando Méndez Cañas
  • Capitán de Navío Sr. Luis Felipe Díaz Torres
  • Capitán de Navío Sr. José Miguel Rozas Flores

Serán investidos como Comodoros para desempeño en Alto Mando los siguientes Oficiales: 

  • Capitán de Navío Sr. Fernando Reyes Carrasco
  • Capitán de Navío Sr. René Valenzuela Azócar
  • Capitán de Navío AB Sr. Jorge Vidal Berrocal

PURANOTICIA

Cargar comentarios