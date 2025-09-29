Presidente Boric aprobó conformación del Alto Mando 2026 de Carabineros

El Presidente Gabriel Boric, por medio del Ministerio de Seguridad Pública, aprobó la conformación del Alto Mando 2026 de Carabineros, que fue propuesto por el general director Marcelo Araya.

A través de un comunicado, desde la institución señalaron que “tanto los altos oficiales que liderarán la gestión institucional como los miles de hombres y mujeres que integran nuestras filas, reafirman su compromiso con la seguridad de todos los habitantes del país, quienes seguirán colaborando activamente en las acciones modernizadoras que nos permitan ofrecer a la comunidad el "Carabinero del Centenario"”.

Asimismo, manifestaron que “la vocación y la perseverancia para enfrentar los nuevos desafíos que la sociedad chilena nos exige, incorporando en la estructura institucional para el año 2026 el Centro Integrado de Coordinación Policial, quien gestionará las operaciones policiales complejas en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública”.

En concreto, nueves generales pasarán a retiro. Además, un general fue ascendido al grado de general inspector, mientras que nueve coroneles fueron ascendidos al grado de general.

El Alto Mando de Carabineros para 2026 quedó conformado por 41 uniformados, encabezados por el general director Marcelo Araya.

PURANOTICIA