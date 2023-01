Presidente Boric anuncia que extensión de Línea 2 del Metro estará operativa en el tercer trimestre de 2023

El presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de los avances de las obras de la extensión de Línea 2 hacia las comunas de El Bosque y San Bernardo.

La actividad incluyó el paso del primer tren hasta la estación terminal El Pino, la cual estará ubicada cerca del hospital del mismo nombre. Además, también se inaugurarán las estaciones de El Bosque, Observatorio y Copa Lo Martínez, las que se estima beneficiarán a más de 600 mil personas gracias a una inversión de más de 400 millones de dólares.

Acompañado del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, además de vecinos y alcaldes de las comunas beneficiadas, Boric resaltó que si el tramo entre Los Héroes y El Pino pasará a ser de 24 minutos, siendo que actualmente toma más de una hora.

"Más horas para compartir, leerle un cuento al hijo o a la hija, estar con la familia, jugar una 'pichanga' al final del día, salir a tener vida, y no solamente vivir para trabajar. Y eso, está en el norte de las acciones que hacemos como Gobierno, pensar en como mejoramos la calidad de vida de nuestro pueblo", valoró el Mandatario.

Boric remarcó que "la Línea 2 del Metro va a cumplir 45 años desde que fue inaugurado su primer tramo entre Los Héroes y Franklin. A partir de ese momento se ha ido ampliando hacia el norte y hacia el sur, conectando a millones de santiaguinos y santiaguinas".

"Gracias a este proyecto de extensión, El Bosque y San Bernardo van a contar con estaciones de Metro por primera vez en su historia. Y la Línea 2 va a extenderse a lo largo del Gran Santiago desde Huechuraba hasta San Bernardo", añadió.

El jefe de Estado aseveró que "este hito de energización de las vías y paso del primer tren, marca el inicio de una etapa de pruebas, y la fase de marcha blanca necesaria para que este servicio comience a operar íntegramente desde el tercer trimestre de 2023".

"Me recordaba un parlamentario que esto partió en 2013, cuando la expresidenta Bachelet en una visita de campaña se comprometió a que iba a llegar el Metro hasta el Hospital El Pino. Probablemente en ese momento parecía algo imposible siquiera de imaginar. Y hoy día, estas obras que demoran tiempo pero valen la pena, se hacen realidad, y eso es gracias al esfuerzo del Estado y de los trabajadores del Estado, que va más allá del Gobierno de turno", agregó.

De esta manera, afirmó que este tipo de obras "tienen que tener una visión de largo plazo. A mí me toca inaugurar en lo que trabajaron otros presidentes, presidente Piñera o Bachelet. Y seguramente, lo que estemos iniciando le tocará a las presidentas del futuro".

Posteriormente, el Presidente mencionó una serie de obras y medidas que está tomando el Gobierno. "Por ejemplo, el tren que va a conectar al Gran Valparaíso con el Gran Santiago, y va a entregar nuevas oportunidades para habitantes de comunas tradicionalmente postergadas, como Tiltil y Llay-Llay", consignó.

Por ello subrayó que "estamos avanzando. No dejemos que el pesimismo se tome nuestro espíritu. Lo conversaba recién con un vecino, que me decía 'a veces me cuesta ver esperanza'. Pero en Chile, tenemos muchas condiciones para esperanza".

"Me comprometo a que como Gobierno y todos los funcionarios públicos, independiente del color político, vamos a trabajar al máximo para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo", cerró.

(Imagen: @metrodesantiago)

PURANOTICIA