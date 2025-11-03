Presidente Boric anuncia fin del penal especial de Punta Peuco y su transformación en cárcel común

El Presidente Gabriel Boric anunció oficialmente el fin del penal especial de Punta Peuco, uno de sus compromisos de la última cuenta pública. De esta manera, el recinto ubicado en la comuna de Tiltil de la Región Metropolitana se convertirá en una cárcel común.

"La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición, por tanto, de las necesidades del país, en particular en el contexto del desafío que enfrentamos en materia de seguridad", anunció el mandatario en La Moneda.

"Se acaba, entonces, Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años, como lo dije en mi última Cuenta Pública, el hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación", añadió.

"Hace años que conocemos la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles y por eso cada esfuerzo por ampliar, mejorar la infraestructura carcelaria, aumentar las plazas, es también una buena noticia en materia de seguridad", agregó.

También dio que "ya estamos ejecutando obras dentro del recinto que va a poder recibir a nuevos internos desde comienzos del próximo año. Estamos construyendo un espacio de visitas, una oficina técnica, equipos de tecnovigilancia en el espacio donde antiguamente existía una de las canchas. Para inicios del 2026 estas obras y la habilitación de módulos de reclusión y un área de ingresos y registro de visitas van a estar finalizadas".

"Esta es una decisión que se hace con la perspectiva de optimizar recursos pero es también un acto de justicia. Desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría y las plazas van a ser distribuidas según criterios de seguridad y ya no de privilegio", enfatizó.

"Terminar con la injusticia que representó por décadas este penal es un paso más hacia un Chile más democrático y respetuoso de la dignidad humana como en su momento hiciera el presidente Piñera con el término del penal Cordillera", concluyó.

