Presidente Boric anuncia candidatura de Bachelet a la secretaría general de la ONU

Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric anunció de manera oficial la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a secretaria general del organismo. El mandatario destacó la trayectoria y el liderazgo de Bachelet, a quien considera una figura clave para el futuro de la organización.

Boric subrayó que la postulación de una mujer al mando de la ONU no es solo un símbolo de equidad, sino también un reflejo de que las mujeres, que representan la mitad de la población mundial, tienen la capacidad de ocupar todos los espacios. En su discurso, aseguró que Chile busca contribuir activamente a ese esfuerzo colectivo.

El presidente destacó el amplio currículum de Bachelet, que incluye haber sido la primera mujer jefa de Estado en Chile, ministra de Salud y de Defensa, y haber ocupado importantes cargos internacionales como directora ejecutiva de ONU Mujeres y, más recientemente, alta comisionada para los Derechos Humanos.

Para Boric, en un momento de desconfianza global, Bachelet tiene la capacidad de tender puentes y ayudar a la ONU a recuperar su credibilidad. Con esta nominación, la exmandataria buscará suceder en el cargo a Antonio Guterres, quien en 2018 la había nombrado en su último puesto en la organización.

PURANOTICIA