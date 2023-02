Presidente Boric ante posibles ajustes ministeriales afirma que “los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian”

El presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente a un posible cambio de gabinete, luego que distintas bancadas políticas de la oposición y de partidos oficialistas lo solicitaran.

En un breve diálogo con la prensa en su camino desde La Moneda hacia el Ministerio de Hacienda, el Jefe de Estado señaló: "Los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian, y el cambio de gabinete lo decide el Presidente de la República, no los editorialistas ni los partidos".

"Yo no tengo ningún problema con eso, de hecho, con los partidos tenemos un diálogo permanente. No me siento presionado si no que estoy totalmente tranquilo", agregó.

"La reunión del gabinete del 11 de marzo es sencillamente porque es el aniversario del primer año del Gobierno", aclaró.

"Me interesa que todos nuestros colaboradores, el primer año de Gobierno, puedan dar una cuenta y que estemos trabajado en terreno como corresponde y como ha sido la característica de nuestro Gobierno", concluyó.

El tema también fue abordado por miembros del gabinete. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, aseveró durante una actividad en la Alameda que "solamente es él (Presidente) el que tiene la atribución de ocupar esa facultad para tener a quienes en función de la exclusiva confianza puedan acompañarlo en este proceso”.

En la misma línea, su par de la Segpres, Ana Lya Uriarte, indicó en T13 Radio que “hay que tener un poco de calma y de templanza respecto que no hay que acelerar procesos que no se van a acelerar porque se digan”.

