Presidente Boric afirma que "no ha habido presiones de los partidos" para hacer un cambio de gabinete

A menos de dos semanas de que se cumpla su primer año en el Gobierno, el presidente Gabriel Boric volvió este lunes de sus vacaciones en medio de una serie de rumores de un eventual cambio de gabinete.

Distintas bancadas políticas han solicitado este cambio, incluso desde el propio oficialismo, ya que el Socialismo Democrático pide más presencia, especialmente a nivel subsecretarias.

Consultado al respecto, el Mandatario indicó desde La Moneda que “el gabinete está funcionando y si llegase a haber, cosa que siempre estoy evaluando a mis ministros, eso sucede, no se anuncia”.

Además, subrayó que “no ha habido presiones de los partidos. Con los partidos permanentemente estamos conversamos. Los partidos son muy respetuosos de la autoridad presidencial de poder elegir a nuestros colaboradores”.

“Mi intención e interés es proyectar esta alianza de gobierno en el largo plazo, por lo tanto siempre estoy conversando con ellos y no en una lógica de presiones. Yo no me he sentido así por lo menos. Y les puedo decir que siempre estamos evaluando a nuestros equipos”, adelantó.

Quien también tocó el tema fue la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. En su alocución habitual de cada lunes, la secretaria de Estado afirmó que la discusión "es natural. Lo hemos visto en otros gobiernos, en todos los gobiernos cada cierto tiempo se producen este tipo de discusiones, de presiones a través de la prensa o incluso en instancias reservadas".

Sin embargo, la ministra remarcó que "esto es una atribución exclusiva del Presidente de la República, no corresponde a ningún ministro o ministra referirnos a algo que tiene que ver con una exclusiva atribución, que es parte de una evaluación que hacen los presidentes y presidentas en nuestro país respecto a la conformación de sus equipos".

