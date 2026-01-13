Presidente Boric afirma que le provoca "un desgarro muy grande" el veredicto que absolvió a Claudio Crespo en caso Gatica

El Presidente Gabriel Boric lamentó el veredicto que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

En entrevista con CNN Chile, el Mandatario afirmó que lo “primero debe ser empatizar con Gustavo Gatica y su familia, destacando la humanidad y templanza” con que han enfrentado el proceso.

“Pese a todo lo que ha sufrido, Gustavo proyecta humanidad, y eso da cuenta del tremendo aporte que va a ser en el Parlamento en el futuro”, añadió.

El jefe de Estado recalcó que aún no se conoce la sentencia completa, sino solo el veredicto, por lo que consideró “precipitado” sacar conclusiones definitivas respecto a los fundamentos jurídicos del fallo.

“Conocemos lo que dijo la jueza, pero no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”, aseveró.

Asimismo, añadió que “resulta duro, yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande”.

Además, el Presidente expresó sus dudas frente al uso de la legítima defensa como argumento absolutorio, particularmente en relación con el principio de proporcionalidad.

“Me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales, con todo su equipamiento, y un manifestante que no estaba armado, considerando las consecuencias que tuvo”, afirmó.

En el veredicto unánime, el tribunal consideró un contexto de violencia y un peligro inminente para los funcionarios policiales, argumentando un uso progresivo de medios disuasivos.

Sin embargo, Boric insistió en que la proporcionalidad sigue siendo un punto crítico que deberá analizarse en detalle cuando se conozca la sentencia íntegra.

Además, el Mandatario salió al paso de las cuestionamientos surgidos desde el oficialismo, en particular por parte del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), respecto de las implicancias que tuvo la aprobación de la Ley Nain-Retamal en la absolución del excarabinero.

La primera autoridad del país sostuvo que el proyecto “no es una iniciativa del gobierno”, pero afirmó que “ninguna ley que haya apoyado este gobierno tiene una perspectiva de garantizar impunidad”.

“Es una ley que el gobierno interviene en su tramitación, cuando veíamos que estaba avanzando y contenía ciertas características que, desde nuestra perspectiva, eran derechamente inaceptables. Se da en un contexto, además, muy difícil y en donde la ley se promulga y finalmente hay parlamentarios que no tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, que había un debate respecto a ciertas normas. Si eso tiene una aplicación para este caso, lo sabremos en mayo”, manifestó.

Tras señalar que su administración efectivamente promulgó la norma, indicó que es legítimo discutir “si se podría haber hecho algo más”, destacó que “es muy pronto para establecer que, esta ley en particular, tiene una consecuencia directa con el veredicto” del caso de Gustavo Gatica, añadió.

