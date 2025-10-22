Presidente Boric afirma que "cada peso será devuelto" por error en tarifas en cuentas de luz y destaca renuncia de Pardow

El Presidente Gabriel Boric afirmó este miércoles que las empresas eléctricas no pueden cobrar más de lo que corresponde y que "cada peso será devuelto". Además, recalcó que la responsabilidad política se pagó con la renuncia del exministro de Energía, Diego Pardow, y que la oposición está en su derecho de impulsar una acusación constitucional.

En una actividad en Limache, el mandatario enfatizó que "quiero decirles en primer lugar, que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben, y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como Gobierno".

También enfatizó que apenas regresó de Roma "hice valer la responsabilidad política que corresponde a algo tan grave como de estas características, pedir la renuncia al ministro de Energía inmediatamente, y además exigir la renuncia del director de la Comisión Nacional de Energía, porque si algo no vamos a tolerar es que hayan abusos que perjudiquen a la ciudadanía".

Además, señaló que "lo que quiero transmitirles con mucha claridad es que mi Gobierno tiene el mandato y el deber de estar del lado de la gente y sabemos que a mucha gente le cuesta llegar a fin de mes, y por lo tanto, estos temas son particularmente sensibles. Le caben responsabilidades a las empresas, al coordinador eléctrico, que ustedes saben, es organismo autónomo, y al Gobierno, y como le corresponde al Gobierno también, he hecho valer esa responsabilidades".

"¿Ahora cuál es mi rol y el rol del Gobierno? Exigir y encontrar una solución lo más breve posible, lo más rápido posible, porque acá la devolución debe ser íntegra y oportuna. Bajo esa premisa estamos trabajando, quiero que sepan que nuestro compromiso sigue inalterable, y que las soluciones a cargo del ministro Álvaro García están en proceso de implementarse", añadió.

Luego, mencionó que "me entero, mientras estábamos en esta ceremonia, que la oposición en el uso de sus derechos constitucionales ha decidido presentar una acusación constitucional al ministro ya renunciado. Están en su derecho. Yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Lo que yo les digo es que, como Gobierno, nosotros vamos a estar enfocados en las soluciones para la gente. Esa es nuestra prioridad, y en esa dirección vamos a avanzar".

PURANOTICIA