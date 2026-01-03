Presidente Boric advierte que intervención de EEUU en Venezuela “sienta un precedente peligroso”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, expresó este sábado la profunda preocupación del Gobierno de Chile frente a las acciones militares desarrolladas por Estados Unidos en Venezuela, reafirmando el compromiso del país con el respeto irrestricto a la soberanía de los Estados y al derecho internacional.

A través de una declaración pública, el Mandatario manifestó la enérgica condena del Ejecutivo ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y continuar operaciones militares hasta imponer una transición política, calificando este escenario como inaceptable bajo las normas internacionales vigentes.

En ese contexto, Boric advirtió que estas acciones “sientan un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”, subrayando que la soberanía y la integridad territorial constituyen una línea roja que no debe ser vulnerada bajo ninguna circunstancia.

El Jefe de Estado enfatizó además que la amenaza de control unilateral sobre recursos naturales y estratégicos representa una grave violación al principio de integridad territorial, alertando que normalizar este tipo de prácticas erosiona el sistema multilateral y expone a los países de menor poder relativo a decisiones impuestas por la fuerza.

Finalmente, el Presidente sostuvo que “la democracia no se construye desde la fuerza y la imposición”, informando que Chile realizó un llamado urgente a la ONU para que asuma un rol activo e inmediato, con el fin de evitar una escalada militar, proteger a la población civil y restablecer una solución política y pacífica, conforme a la Carta de las Naciones Unidas.

