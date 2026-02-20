Presidente Boric acusa “medida arbitraria, unilateral y sorpresiva” de EE.UU. tras retiro de visas a funcionarios del Gobierno

El Presidente Gabriel Boric respondió este viernes desde Rapa Nui, a la medida de Estados Unidos que revocó las visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile, acusándolos de “socavar la seguridad regional”.

El Mandatario descartó que su administración haya incurrido en acciones que afecten la estabilidad del país o del hemisferio.

“Como jefe de Estado, como Presidente de Chile, les digo que nuestro gobierno jamás ha realizado algún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, afirmó.

El Mandatario enfatizó que Chile actúa con autonomía en sus decisiones y dentro del marco de la legalidad nacional e internacional. “No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto de las decisiones soberanas que se tomen en Chile”, recalcó.

El jefe de Estado, además, aseguró que su Gobierno adopta todos los resguardos jurídicos antes de cada determinación.

“Nosotros siempre tomamos todos los resguardos, analizamos todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional. Y yo puedo, con total tranquilidad, descartar que haya algún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado”, aseguró.

El Presidente Boric comentó que la Cancillería ya inició gestiones diplomáticas, pues el ministro de Relaciones Exteriores citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para pedir explicaciones por lo que calificó como una medida “arbitraria, unilateral y sorpresiva” que -a su juicio- “no tiene justificación”.

“Como Gobierno y como país, espero que todos nos pongamos del lado de la bandera chilena”, llamó la primera autoridad del país.

