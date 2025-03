Presidente Boric aclara imagen difundida por José Antonio Kast en la que insinuaba un estado de ebriedad del Mandatario

Antes de iniciar su viaje a la India, el Presidente Gabriel Boric aclaró la procedencia de una imagen difundida en X por el candidato republicano José Antonio Kast en la que se preguntaba por el estado del Mandatario en la vía pública, insinuando que se encontraba en estado de ebriedad.

El Jefe de Estado explicó que la imagen fue sacada de manera antojadiza de un video en que saludaba a un pequeño hincha de Universidad Católica, después de salir del Estadio Nacional tras el partido del viernes frente a la Unión Española.

La información con características de "fake" se inició cuando Kast subió la imagen este domingo con el mensaje de "creo que es urgente, por la conmoción pública que ha causado, que la Presidencia aclare si esta foto es real, si es reciente y en qué condiciones estaba el Presidente de la República. Este no es un problema de vida privada, es un problema de seguridad nacional".

Ya en la noche, el Presidente subió imágenes con el niño y mensajes del padre en que aclaraba lo ocurrido: le había pedido al Mandatario tomarse fotos con el pequeño hincha cruzado, a lo cual Boric accedió con entusiasmo.

Además, el Presidente publicó que "cuentas vinculadas a la derecha (incluidos algunos de sus líderes) han estado difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública. Por supuesto era FALSO".

"Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato (venían saliendo del estadio después de haber ganado 2-1). La desinformación es un peligro grave para las democracias y las sociedades y ellos lo utilizan como arma política para confundir y engañar", agregó.

"Sé que no se van a disculpar conmigo ni con la familia que hizo el video, pero me queda la tranquilidad que se dejan en evidencia tal cual son. Muchas gracias al padre (a quien no conocía) que me envió el video original. Un abrazo antes de partir a India", concluyó el Presidente Boric.

