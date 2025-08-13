Ministro del Interior aseguró que polémica frase de Kast sobre el Congreso debe ser "rectificada y aclarada" por el candidato

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que la polémica frase de José Antonio Kast acerca de que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”, debe ser “rectificada y aclarada” por el candidato.

“Es una frase que, obviamente, merece ser rectificada y aclarada. Porque finalmente en democracia tienen que haber contrapesos. La democracia precisamente consiste en el gobierno de la mayoría, pero donde existe un Congreso Nacional que expresa la diversidad de la sociedad con el cual se tienen que generar acuerdos a través del diálogo que permitan que el país obviamente vaya avanzando”, señaló Elizalde en entrevista con Radio Pauta.

Además, aseguró que “la experiencia de gobiernos de la región que pretendieron gobernar por decreto no ha sido buena”.

“A veces creemos que la democracia es un dato, y una experiencia histórica de Chile nos indica que la democracia hay que cuidarla y hay que cuidarla todos los días”, señaló y apuntó a que “América Latina está lleno de ejemplos” de “golpes blancos que han derribado a presidentes de la república elegidos democráticamente”.

“Hemos tenido dictaduras que han devenido después de elecciones, donde no ha habido contrapeso adecuado”, explicó. “Por eso yo digo, la democracia hay que cuidarla, por eso decimos ‘democracia siempre’. Expresar la convicción democrática en acciones, en conductas”.

“A veces decimos ‘no, mira, lo que pasa es que es una frase desafortunada que va a pasar’. Precisamente si no se reacciona a tiempo para defender el valor supremo de la democracia podemos pagar consecuencias dramáticas”, finalizó.

