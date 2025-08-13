30% de las fundaciones reportó una disminución de ingresos a 2 años del inicio del caso Convenios

Una clara disminución en sus ingresos, pero a la vez una mirada de optimismo para con su labor hacia el futuro, fueron algunos de los hallazgos de Sociedad en Acción, iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica, que, a dos años de estallar el caso Convenios determinó el estado en que se encuentran las fundaciones del país, mediante una encuesta a 268 directores ejecutivos.

Según publica El Mercurio, entre los datos que arrojó la medición está que un 30% de las fundaciones reportó una disminución de ingresos, lo cual -a juicio del Centro de Políticas Públicas UC- “indica que la sostenibilidad financiera es una preocupación real”.

En cuanto a sus fuentes de financiamiento, las fundaciones aseguran que durante 2024, el 70% de sus ingresos, en promedio, fue obtenido mediante donaciones (38%); generadas por la propia organización (32%); gobierno central (24%); gobiernos regionales (4%) y municipalidades (2%).

Además, un 44% de las organizaciones desarrolla su labor con financiamiento privado, mientras que un 56% si tuvo colaboración con el Estado en 2024.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la UC dice que “han caído los aportes del Estado, ha habido más restricciones y probablemente, eso hace que las donaciones pesen un poco más”.

PURANOTICIA