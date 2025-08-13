Balance delictual 2024: Carabineros registra más de 1,4 millones de denuncias, un alza de 12% respecto al 2023

Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), denominado Estadísticas de Seguridad y Justicia 2024, ha revelado un complejo panorama en el país, marcado por una divergencia entre el aumento de las denuncias y la disminución de las detenciones por parte de las policías.

El documento detalla que Carabineros de Chile registró un total de 1.457.330 denuncias durante 2024, lo que representa un crecimiento del 12% respecto al año anterior. Sin embargo, en contraste con esta alza, las detenciones de la policía uniformada cayeron en el mismo período: las detenciones en flagrancia disminuyeron un 6%, mientras que el total de personas detenidas fue de 261.392, un 5,5% menos que la medición de 2023.

En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar (VIF), el informe señala que hubo 24.629 personas detenidas, de las cuales el 74,5% fueron hombres y el 25,5% mujeres.

Cifras de la PDI y el Poder Judicial

La Policía de Investigaciones (PDI) también reportó un aumento en las denuncias, con 92.993 casos en 2024, lo que significó un alza del 8,1%. No obstante, al igual que Carabineros, la PDI registró una disminución en las detenciones, que cayeron un 14,7% para totalizar 29.888 personas en el período.

El informe del INE también incluyó datos del Poder Judicial, que registró el ingreso de 650.507 causas en la competencia penal durante 2024. Por su parte, las causas ingresadas por violencia intrafamiliar en los juzgados con competencia de familia ascendieron a 128.330.