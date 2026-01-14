Presidente Boric aborda decisiones adoptadas y reconoce errores de gestión durante su mandato

El Presidente Gabriel Boric se refirió a diversos temas que marcaron su administración y realizó un balance de su Gobierno que termina el próximo miércoles 11 de marzo.

En conversación con radio Futuro, el Mandatario comentó sobre la absolución de el exteniente de Carabineros Claudio Crespo, por el daño ocular permanente al diputado electo Gustavo Gatica.

"Vale la pena señalar que es un proceso que no ha terminado. No me corresponde juzgar si es apropiado o no. La violencia que hubo por parte de algunos manifestantes, que es indiscutible, también debía incorporarse al análisis de la violencia del Estado", indicó.

"La derecha decía un estallido delincuencial cuando la mayoría de las personas se manifestó de manera pacífica. Se omiten todas las razones profundas del malestar. Hubo organismos internacionales que acreditaron que hubo violencia institucional completamente desproporcionada", añadió.

En esta línea, recalcó que "ayer se establece que a Gustavo Gatica le sacaron los ojos y que Claudio Crespo fue el responsable. Me cuesta ver proporcionalidad en el actuar".

ESTALLIDO SOCIAL

Respecto a lo ocurrido durante el estallido social, el jefe de Estado recalcó que "no es que sea una mochila para el Frente Amplio, el PC o para mí como Presidente. Fue un fenómeno tectónico en la historia de Chile".

"Me tocó presentar la acusación constitucional contra el exministro (Andrés Chadwick, que fue la única que se ganó por la responsabilidad a las violaciones a los DD.HH. Hay ciudadanos que vivieron el estallido social como una crisis y que lo vivieron seguido de una pandemia, pero no voy a desconocer el estallido", indicó.

Y apuntó a "estábamos en una crisis grave de estructura social y la política pudo darle una salida institucional a esa crisis que se canalizó en el proceso constituyente. En los dos procesos tuvieron la particularidad de que fueron electas mayorías que pudieron funcionar sin las minorías".

"Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. En Chile no se puede construir un proyecto de futuro que excluya a quienes circunstancialmente son minoritarios", afirmó.

Asimismo, sostuvo que es "indudable que el sector que salió fortalecido de la deriva del período es el sector que ganó la elección presidencial. Jeannette Jara sacó más votos que los que saqué yo ganando la elección. No es que haya un giro hacia la derecha".

SEGURIDAD

Por otro lado, el Presidente realizó un balance en materia de seguridad y destacó que "los resultados de la políticas públicas que hemos impulsado para enfrentar el problema de inseguridad, están funcionando Con los datos eso es indudable".

"No solo hemos logrado disminuir la tasa de homicidios a los niveles de 2020. Tuvimos un éxito importante en el trabajo de PDI y Carabineros en la desarticulación del crimen organizado. Ha habido resultados", detalló.

En cuanto a la percepción de inseguridad, Boric admitió que "tiene un fundamento en que los delitos en Chile son más y más violentos. Independiente de los números que podemos dar, la percepción de inseguridad provoca una vulneración de otros derechos".

PRESIDENCIA

Sobre su administración, el Mandatario dijo que "una de las cosas que me hizo mucho sentido es que, cuando uno recorre Chile, la principal preocupación de los chilenos era la seguridad y algo más. Yo asistí a funerales de Carabineros".

"Hay algunos que dicen de manera liviana que nuestro Gobierno no tuvo grandes protestas porque nosotros éramos quienes las organizaban. Se están equivocando de manera terrible. Logramos tener las características que tuvimos porque tuvimos mucho diálogo social. Eso es gobernabilidad", subrayó.

ERRORES DEL GOBIERNO

Al ser consultado sobre lo ocurrido con el exministro de la Segpres, Giorgio Jackson, el Presidente comentó que "algunos son efectivamente errores del Gobierno. Uno jamás puede decir que somos seres que jamás pueden cometer errores. En el diseño original del gabinete, ahora con la perspectiva de los hechos, lo habría diseñado de otra manera. No hubiese puesto a Giorgio Jackson en Segpres".

"Él termina saliendo finalmente por una presión donde ya lo habían acusado constitucionalmente y habían amenazado con hacerlo de nuevo. A Giorgio Jackson se le atribuye el robo de computadores en una polémica completamente falsa que provocó que se cortara", agregó.

Pese a ello, aseveró que "hubo errores en la gestión de la Segpres, hizo un muy buen trabajo en Desarrollo Social y los errores fueron más bien políticos. Errores fueron lo de la Casa de Allende, era evidente y nadie lo vio. No tiene ninguna justificación. Es un error que se debe asumir".

IZKIA SICHES

Respecto a la visita de la exministra del Interior a Temucuicui, sostuvo que sería injusto atribuir la responsabilidad a una sola autoridad y habló de “un acto de ingenuidad y voluntarismo, de pensar que solamente por llegar nosotros iba a cambiar la relación con un sector que tiene un desprecio con el Estado de Chile”.

CASO MONSALVE

El mandatario también abordó la controversia generada por el punto de prensa que realizó tras conocerse la acusación de índoles sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que según el mandatario era “una persona que contaba con una confianza transversal”.

Según declaró, el objetivo de esa intervención pública fue “mostrar total transparencia”, aunque reconoció que el manejo del episodio fue deficiente. “Fue algo que no fue bien manejado, fue muy desconcertante”, afirmó.

El Mandatario añadió que estos errores fueron parte de un aprendizaje en el ejercicio del cargo y remarcó que gobernar implica tomar decisiones en contextos complejos. “Las tareas del Presidente de la República son tomar decisiones y guiar el Gobierno”, afirmó.

CASOS DE CORRUPCIÓN

El Presidente abordó el caso denominado "Muñeca Bielorrusa" y lo calificó de "indignante tal como el caso Fundaciones. En muchos países de América Latina estas cuestiones están completamente normalizadas. En Chile eso no es así. Hay corrupción, pero hay indignación y no se naturaliza".

"Hay una buena tradición en Chile donde no hay defensas corporativas y se investiga hasta el final. El mundo está en momentos turbulentos donde pareciera que el criterio de éxito es la eficacia y no hay un acervo de una base ética respecto al proceso. Siempre me enseñaron que el fin no justifica los medios y los medios deben ser nobles", resaltó.

